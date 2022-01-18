З родиною та в колі зірок: Оля Полякова у блискучому міні показала, як 38-річчя святкувала

З родиною та в колі зірок: Оля Полякова у блискучому міні показала, як 38-річчя святкувала

Артистка зібрала зіркових друзів в одному з розкішних закладів.

Українська співачка, акторка і суддя шоу "Голос країни-12" Оля Полякова 17 січня відсвяткувала день народження.

Знаменитій білявці виповнилося 38 років. З цієї нагоди винуватиця урочистості влаштувала гучну вечірку в одному зі столичних ресторанів. На свято артистка запросила чи не весь український шоу-бізнес.

instagram.com/mashaefrosinina

Привітати Полякову з днем народження прийшли Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим, Андре Тан, Соня Плакидюк, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Михайло Ясинський, Олексій Суханов та багато інших.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом та Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / instagram.com/mashaefrosinina

Даша Астаф'єва / instagram.com/mashaefrosinina

Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Оля Полякова та Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Звичайно, на вечірці був присутній чоловік Олі Вадим, і діти подружжя. А старша донька зірки Маша навіть одяглася до пари матері. Минулого вечора іменинниця блищала у чорній мінісукні у блискітках, а її донька Марія – була у блискучому червоному костюмі у блискітках.

Оля Полякова з донькою / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Вечір минув чудово та весело. Гості бажали Поляковій багато приємних речей, танцювали і співали у караоке, звичайно, пісень іменинниці.

Зазначимо, що з нагоди свого дня народження Полякова також зробила подарунок своїм фанатам. Команда артистки випустила документальний фільм "Її величність", присвячений шоу "Королева Ночі".

Це шоу принесло Поляковій статус "співачки, яка найбільше гастролює" в країні. Загалом Полякова виходила із цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів людей. Фільм "Її величність", зрежисований Ігорем Лимарем, відобразив найяскравіші та найпам'ятніші моменти епохи "Королеви Ночі", у тому числі – стадіонний виступ у Львові, який зібрав 35 тисяч глядачів.

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