З родиною та в колі зірок: Оля Полякова у блискучому міні показала, як 38-річчя святкувала

Артистка зібрала зіркових друзів в одному з розкішних закладів.
Українська співачка, акторка і суддя шоу "Голос країни-12" Оля Полякова 17 січня відсвяткувала день народження.
Знаменитій білявці виповнилося 38 років. З цієї нагоди винуватиця урочистості влаштувала гучну вечірку в одному зі столичних ресторанів. На свято артистка запросила чи не весь український шоу-бізнес.
Привітати Полякову з днем народження прийшли Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим, Андре Тан, Соня Плакидюк, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Михайло Ясинський, Олексій Суханов та багато інших.
Звичайно, на вечірці був присутній чоловік Олі Вадим, і діти подружжя. А старша донька зірки Маша навіть одяглася до пари матері. Минулого вечора іменинниця блищала у чорній мінісукні у блискітках, а її донька Марія – була у блискучому червоному костюмі у блискітках.
Вечір минув чудово та весело. Гості бажали Поляковій багато приємних речей, танцювали і співали у караоке, звичайно, пісень іменинниці.
Зазначимо, що з нагоди свого дня народження Полякова також зробила подарунок своїм фанатам. Команда артистки випустила документальний фільм "Її величність", присвячений шоу "Королева Ночі".
Це шоу принесло Поляковій статус "співачки, яка найбільше гастролює" в країні. Загалом Полякова виходила із цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів людей. Фільм "Її величність", зрежисований Ігорем Лимарем, відобразив найяскравіші та найпам'ятніші моменти епохи "Королеви Ночі", у тому числі – стадіонний виступ у Львові, який зібрав 35 тисяч глядачів.
Читайте також: