З Петрожицькою і Кошмал: ТЕТ оголосив дату нового комедійного серіалу "Встигнути до 30"

Напередодні прем'єри актори розкрили ключові риси своїх персонажів.
23 жовтня о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу – "Встигнути до 30".
Три кардинально різні героїні у виконанні Дар'ї Петрожицької, Анни Кошмал та Анастасії Остреїнової закрутять вас у вирі нестримних мрій, сміливих цілей і закохають у багатогранність життя.
Від 23 жовтня, від понеділка до четверга, дивіться натхненну телеісторію про рубіж 30 років і переконуйтеся, що цифри у паспорті – це умовність, яка іноді мотивує на відчайдушні рішення.
Напередодні прем'єри головні актори комедійного серіалу "Встигнути до 30" познайомилися з глядачами ближче й розкрили ключові риси своїх персонажів.
Так, зірка українських серіалів Анна Кошмал зізналася, що в кадрі вона відривалася на повну, брала від ролі максимум, і пообіцяла, що її челендж до 30-ти захопить кожного.
"Я граю Сашу. Це дуже серйозна дівчина з дуже серйозною освітою, яка втомилася від постійного контролю. І ось ви побачите, як вона нарешті відірветься, як вона вирішила до 30 пожити справжнім життям. Буде цікаво, обіцяю", - розповіла Кошмал.
А от Дар'я Петрожицька втілила повну протилежність своєї серіальної подруги – дещо легковажну й наївну Іру, якій так кортить вийти заміж до 30, що в гонитві за чоловіком мрії вона влаштує справжній марафон побачень.
"Моїй героїні Ірусьці – 29. До 30-ти вона дещо задумала і дуже хоче встигнути. Вона дуже авантюрна, трошки з прибабахом, і я вважаю, що дуже смішна. Так що дивіться", – заінтригувала Петрожицька.
Трійку дівчат, що відважилися втілити всі мрії на порозі 30-річчя, закриває Анастасія Остреїнова. Її серіальна ціль – відкрити власний ресторан і підкорити столицю, тож сміливості та запалу в неї хоч відбавляй.
"Я граю Любу. Вона дуже наївна, але водночас дуже сильна. Вона йде до своєї мети, цілі, мрії. І щоб побачити, чи досягне вона цієї цілі, дивіться наш серіал "Встигнути до 30" на телеканалі ТЕТ”, – сказала Остреїнова.
Підбадьорювати подруг на шляху до великих мрій пощастило однокласнику однієї з героїнь – ледачкуватому, але впевненому в собі Фімі, який уже перетнув 30-річний рубіж і неквапливо насолоджується життям. Яскравого персонажа, котрий трохи вибивається з компанії амбітних дівчат, зіграв відомий український актор Дмитро Вівчарюк.
"Мій персонаж веселий, не дуже цілеспрямований хлопець, але кожної хвилини він насолоджується життям, намагається з дівчатами замутити. У нього просто до 30-ти не вийшло, і він хоче наздогнати свої часи. Тому просто кайфує", – жартівливо презентував свого героя Дмитро Вівчарюк.
"Встигнути до 30" – новий український серіал, сповнений яскравим сучасним гумором, непересічними сюжетними лініями та, звичайно ж, романтичними почуттями. Закладаємося на тисячу лайків, що в ньому всі знайдуть щось для себе. Тож бронюйте пульти в родині, кличте друзів, вмикайте ТЕТ 23 жовтня о 19:00 і насолоджуйтеся прем'єрою комедійного серіалу "Встигнути до 30".
Читайте також: