З Петрожицькою і Кошмал: ТЕТ оголосив дату нового комедійного серіалу "Встигнути до 30"

23 жовтня о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу – "Встигнути до 30".

Три кардинально різні героїні у виконанні Дар'ї Петрожицької, Анни Кошмал та Анастасії Остреїнової закрутять вас у вирі нестримних мрій, сміливих цілей і закохають у багатогранність життя.

Від 23 жовтня, від понеділка до четверга, дивіться натхненну телеісторію про рубіж 30 років і переконуйтеся, що цифри у паспорті – це умовність, яка іноді мотивує на відчайдушні рішення.

Напередодні прем'єри головні актори комедійного серіалу "Встигнути до 30" познайомилися з глядачами ближче й розкрили ключові риси своїх персонажів.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Так, зірка українських серіалів Анна Кошмал зізналася, що в кадрі вона відривалася на повну, брала від ролі максимум, і пообіцяла, що її челендж до 30-ти захопить кожного.

"Я граю Сашу. Це дуже серйозна дівчина з дуже серйозною освітою, яка втомилася від постійного контролю. І ось ви побачите, як вона нарешті відірветься, як вона вирішила до 30 пожити справжнім життям. Буде цікаво, обіцяю", - розповіла Кошмал.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

А от Дар'я Петрожицька втілила повну протилежність своєї серіальної подруги – дещо легковажну й наївну Іру, якій так кортить вийти заміж до 30, що в гонитві за чоловіком мрії вона влаштує справжній марафон побачень.

"Моїй героїні Ірусьці – 29. До 30-ти вона дещо задумала і дуже хоче встигнути. Вона дуже авантюрна, трошки з прибабахом, і я вважаю, що дуже смішна. Так що дивіться", – заінтригувала Петрожицька.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Трійку дівчат, що відважилися втілити всі мрії на порозі 30-річчя, закриває Анастасія Остреїнова. Її серіальна ціль – відкрити власний ресторан і підкорити столицю, тож сміливості та запалу в неї хоч відбавляй.

"Я граю Любу. Вона дуже наївна, але водночас дуже сильна. Вона йде до своєї мети, цілі, мрії. І щоб побачити, чи досягне вона цієї цілі, дивіться наш серіал "Встигнути до 30" на телеканалі ТЕТ”, – сказала Остреїнова.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Підбадьорювати подруг на шляху до великих мрій пощастило однокласнику однієї з героїнь – ледачкуватому, але впевненому в собі Фімі, який уже перетнув 30-річний рубіж і неквапливо насолоджується життям. Яскравого персонажа, котрий трохи вибивається з компанії амбітних дівчат, зіграв відомий український актор Дмитро Вівчарюк.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

"Мій персонаж веселий, не дуже цілеспрямований хлопець, але кожної хвилини він насолоджується життям, намагається з дівчатами замутити. У нього просто до 30-ти не вийшло, і він хоче наздогнати свої часи. Тому просто кайфує", – жартівливо презентував свого героя Дмитро Вівчарюк.

"Встигнути до 30" – новий український серіал, сповнений яскравим сучасним гумором, непересічними сюжетними лініями та, звичайно ж, романтичними почуттями. Закладаємося на тисячу лайків, що в ньому всі знайдуть щось для себе. Тож бронюйте пульти в родині, кличте друзів, вмикайте ТЕТ 23 жовтня о 19:00 і насолоджуйтеся прем'єрою комедійного серіалу "Встигнути до 30".

Читайте також: