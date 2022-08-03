З Русланою Писанкою попрощалися у Німеччині: чоловік зірки розсекретив її ім'я під час хрещення

У вівторок, 2 серпня, у Німеччині відбулося прощання з українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

З Русланою Писанкою попрощалися у місті Кайзерслаутерн, Німеччина. Прощання відбулося біля церкви місцевого кладовища.

Як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Писанка поїхала до Німеччини, де лікувала рак.

Чоловік Писанки Ігор Ісаков повідомив прихильникам ведучої, що під час хрещення Руслані було дане інше ім'я. Вдівець артистки поділився цією інформацією, якщо хтось захоче поставити за неї свічку:

"Ім'я Руслани під час Хрещенні - Руфіна. В кого буде можливість, поставте свічечку", -написав Ісаков у соцмережі.

Руслана Писанка з чоловіком

Окрім того, чоловік Писанки зауважив, що у Німеччині відбулося прощання, а поховають артистку в Україні.

"Друзі, нагадую... Це не похорон в Німеччині, це прощання тут, в місці де вона змушена була жити останні її дні. Похорон відбудеться в Києві! Коли зможу привезти її додому... Точну дату згодом", -зазначив Ісаков.

Нагадаємо, що в Німеччині у Руслани Писанки діагностували рак. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня. Зірці було 56 років. Кремували Руслану 21 липня.

Прах знаменитості згодом її чоловік доправить до України і в Києві поховає дружину на Байковому кладовищі.

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