З Русланою Писанкою прощаються у Києві: хто з зірок прийшов провести артистку в останню путь

Сьогодні, 21 серпня, у Києві прощаються з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою, якої не стало 19 липня.

Проводи відбуваються у Спасо-Преображенському соборі у Києві. Цей собор дуже подобався Руслані Писанці.

Попрощатися з Русланою Писанкою прийшли її родичі та зіркові друзі.

Фото: ТСН.ua

Як передає журналіст ТСН.ua, серед присутніх є колеги зірки з каналу 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, Костянтин Грубич, Людмила Барбір. Також колеги за сценою, адже Писанка була ще й талановитою акторкою, - Віктор Андрієнко, Леся Самаєва, Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Також прийшов продюсер Олексій Гончаренко.

Ольга Сумська / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська / Фото: ТСН.ua

Леся Самаєва / Фото: ТСН.ua

Єгор Гордєєв / Фото: ТСН.ua

Віктор Андрієнко / Фото: ТСН.ua

Віктор Андрієнко / Фото: ТСН.ua

Неля Шовкопляс / Фото: ТСН.ua

Руслан Сенічкін / Фото: ТСН.ua

Костя Грубич / Фото: ТСН.ua

Була на прощанні й режисерка Наталка Ворожбит. Як відомо, саме у її стрічці "Демони" Руслана Писанка зіграла свою останню головну роль у кіно. Ворожбит принесла білі астри – саме про ці квіти співала Писанка у картині "Демони".

Наталка Ворожбит з білими астрами / Фото: ТСН.ua

Сьогодні так співпало, що у храмі відбувалася недільна служба і люди, які на неї прийшли, дізнавшись, що тут сьогодні прощаються з Русланою Писанкою, також залишилися на відспівування.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться лише відспівування Руслани Писанки. А от поховають артистку згодом. Як зазначив вдівець акторки та ведучої Ігор Ісаков, ще "вирішуються певні питання". Коли ж Писанку поховають, її чоловік повідомить невдовзі у своїх соцмережах. Як ми писали раніше, Руслану поховають на Байковому кладовищі.

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