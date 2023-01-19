З Вахтангом Кікабідзе попрощалися у Грузії: труну з актором прикрасили українським прапором

Поховають актора сьогодні, 19 січня, на Верійському цвинтарі у Тбілісі.
17 та 18 січня у столиці Грузії Тбілісі в останню путь проводжали легендарного грузинського актора, співака, режисера, Заслуженого артиста України Вахтанга Кікабідзе, якого не стало 15 січня у віці 84 років.
Прощання відбувалося у церкві Кашветі на проспекті Руставелі, де попрощатися з легендою прийшли його рідні, а також поціновувачі творчості та віддані прихильники зірки.
Зазначимо, що труна Кікабідзе була прикрашена грузинським та українським прапором. Таке рішення прийняла родина Вахтанга Костянтиновича, адже за життя грузинський актор дуже любив Україну та всіляко підтримував нашу країну.
Сьогодні, 19 січня, Вахтанга Кікабідзе поховають Верійському цвинтарі у Тбілісі поруч з матір'ю актора. За інформацією порталу "Новини Грузія" на похорон Вахтанга Костянтиновича у Тбілісі летить Міністр культури України Олександр Ткаченко. Він під час прощальної церемонії прочитає промову від президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня на 85-му році життя. Легендарний грузинський актор дуже любив Україну, часто бував тут з концертами. Підтримував нас і до і після повномасштабного вторгнення рф до України. Сам Вахтанг Костянтинович від 2008 року припинив їздити до росії після того, як країна-терористка вторглася на територію Грузії і відмовився від усіх російських нагород.
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