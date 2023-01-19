З Вахтангом Кікабідзе попрощалися у Грузії: труну з актором прикрасили українським прапором

17 та 18 січня у столиці Грузії Тбілісі в останню путь проводжали легендарного грузинського актора, співака, режисера, Заслуженого артиста України Вахтанга Кікабідзе, якого не стало 15 січня у віці 84 років.

Прощання відбувалося у церкві Кашветі на проспекті Руставелі, де попрощатися з легендою прийшли його рідні, а також поціновувачі творчості та віддані прихильники зірки.

Прощання з Вахтангом Кікабідзе / Фото: newsgeorgia.ge

Прощання з Вахтангом Кікабідзе / Фото: newsgeorgia.ge

Зазначимо, що труна Кікабідзе була прикрашена грузинським та українським прапором. Таке рішення прийняла родина Вахтанга Костянтиновича, адже за життя грузинський актор дуже любив Україну та всіляко підтримував нашу країну.

Прощання з Вахтангом Кікабідзе / Фото: newsgeorgia.ge

Сьогодні, 19 січня, Вахтанга Кікабідзе поховають Верійському цвинтарі у Тбілісі поруч з матір'ю актора. За інформацією порталу "Новини Грузія" на похорон Вахтанга Костянтиновича у Тбілісі летить Міністр культури України Олександр Ткаченко. Він під час прощальної церемонії прочитає промову від президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський і Вахтанг Кікабідзе / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня на 85-му році життя. Легендарний грузинський актор дуже любив Україну, часто бував тут з концертами. Підтримував нас і до і після повномасштабного вторгнення рф до України. Сам Вахтанг Костянтинович від 2008 року припинив їздити до росії після того, як країна-терористка вторглася на територію Грузії і відмовився від усіх російських нагород.

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