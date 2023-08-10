З'явилися перші фото з лікарні російської співачки, якій понівечило обличчя в результаті ДТП

Ладі Денс вже зробили дві операції на обличчі.

У Мережі з'явилися перші фото з лікарні російської співачки Лади Денс, яка днями потрапила у жорстку ДТП.

На знімках, які оприлюднила одна з РосЗМП, 56-річна Денс зображена на лікарняному ліжку з забинтованою головою, а також під час маніпуляцій лікаря. Артистка, яка мовчить про війну в Україні, нібито поступово одужує. Вперше відтоді, як відбулася аварія, співачка змогла поговорити з рідними.

Ладі Денс зробили дві операції на обличчі. І раніше повідомляли, що вона ледь дихає і не може розмовляти. Через важкий стан тоді близьким заборонили відвідувати виконавицю.

Лада Денс у лікарні / Фото: t.me/breakingmash

Лада Денс у лікарні / Фото: t.me/breakingmash

Зазначимо, що у Лади Денс діагностували рани чола, закриту черепно-мозкову травму та струс. Також через внутрішньомозкову гематому у артистки з'явилися проблеми з мовленням.

Як відомо, 5 серпня Лада Денс потрапила у жорстку ДТП у Московській області за участю трьох машин. Артистка поверталася з виступу у таксі. В результаті зіткнення, машину, в якій перебувала Денс, відкинуло на узбіччя.

Лада Денс – російська співачка. Від початку повномасштабної війни вона жодним чином не коментувала вторгнення рф до України, а також уникнула запитання про своє ставлення до кривавого російського диктатора путіна. 2017 року артистка була занесена до бази сайту "Миротворець" через виступи в окупованому Донецьку.

Читайте також: