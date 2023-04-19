З загиблим на війні Пашею Лі: у Києві відбувся допрем'єрний показ українського містичного трилера "Еґреґор"

Знімання картини відбувалися в Україні, Польщі та США протягом декількох років.

В Україні на широкі екрани від 20 квітня виходить довгоочікуваний містичний трилер "Еґреґор", який протягом декілька років знімався в Україні, Польщі та США.

У Києві відбувся допрем'єрний показ картини, який відвідало чимало зірок. Зокрема, на заході були присутні Олег Фагот" Михайлюта, Катерина Сільченко, Тимур Мірошніченко, Марія Яремчук, Солоха, Ольга Слонь, Олексій Гладушевський та інші. Ведучим показу був Анатолій Анатоліч.

В картині знімались міжнародні зірки: американський актор Омрі Роуз, польські актори Данієль Ольбрихський, Анджей Зелінський та українська супермодель Валерія Караман. Головну роль в картині зіграла зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк.

Олена-Христина Лебідь

Ольга Слонь

Олена Лавренюк та Катерина Сільченко

Тімур Мірошниченко з дружиною

Олег "Фагот" Михайлюта

Олена Лавренюк

Одними з хвилюючих моментів під час заходу стали спогади знімальної групи про актора Павла Лі та піротехніка Олександра Суворова, які брали участь у створенні картини, але з початком воєнних дій в Україні пішли на фронт і, на жаль, загинули в бою.

Продюсер фільму "Еґреґор" Сергій Лавренюк зазначив, що у фільмі передбачені події минулого року – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Хотів би зазначити, що в цьому фільмі ми передбачили події, які трапились минулого року. Я думаю ви побачите та проведете ці паралелі, бо зараз Україна стоїть в центрі всього світу і бореться за мир в ньому. Хочу подякувати усім, хто прийшов на прем'єру!" – поділився Сергій Лавренюк.

В картині "Еґреґор" розповідається історія нью-йоркського детектива, який після отримання зашифрованого послання, відлітає до Львова, та ще не знає, що від нього залежить доля людства. Фільм наповнений сюжетними поворотами, та основною несподіванкою стане головний секрет життя детектива.

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