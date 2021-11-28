З Заріцької злетіла спідниця, а Харлан "били" в обличчя: які курйози були на "Танцях з зірками"

З Заріцької злетіла спідниця, а Харлан "били" в обличчя: які курйози були на "Танцях з зірками"

Учасники пригадали, які кумедні ситуації траплялися з ними.

На "Танцях з зірками" з учасниками траплялося багато чого цікавого.

У суперфіналі шоу зірки вирішили пригадали, які курйозні ситуації траплялися з ними на проєкті.

Так, Ольга Харлан пригадала, як одного разу трішки "постраждала" через незручний костюм. Так, на її вбранні були маленькі дзеркальця, які "били" спортсменку в обличчя.

Танці з зірками / скріншот з відео

"У мене був дуже гарний костюм, сексі. Але він був незручний. Мене дзеркала "били" в обличчя", - говорить зірка.

А от з Олександри Заріцької під час генеральної репетиції злетіла спідниця. Так, її партнер, Юрій Мєшков, випадково на неї наступив. Олександра залишилася у самих трусиках.

Танці з зірками / скріншот з відео

"Я не розповіла про один курйоз. На одному з генеральних прогонів, коли ми танцювали віденський вальс. Ми танцюємо, танцюємо… Раптом я відчуваю, що спідниця сповзає. Аж раптом Юра наступає на спідницю, і вона падає. І я стою в бежевих трусиках. Шкода, що це не відбулося у прямому ефірі, бо це було б феєрично", - пожартувала Заріцька.

А от Мел говорить, що вилетів з шоу після того, як йому Олександра дала "прокляте" колечко.

Артур Логай розповів, як у першому прямому ефірі йому довелося імпровізувати.

Танці з зірками / скріншот з відео

"На першому ефірі у канкані мені мали закріпити гачок, аби я від Аніного удару злетів догори. Відчуваю, що щось не так. Закріпити гачок не встигли. Я вдав, що впав від удару", - пригадав Логай.

До речі, слідом за Заріцькою ледь голою не залишилася й Роксоляна Маланчук, партнерка Войтенка. В неї розійшовся її латексний костюм.

Танці з зірками / скріншот з відео

"Ми у шостому ефірі танцювали наше танго, і Рокса була одягнена в латексний костюм. Коли ми вийшли на паркет, Рокса розуміє, що є надрив на цьому латексі. А на Роксі не було одягу", - розповів Костянтин.

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