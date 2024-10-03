За блогера-втікача Олександра Волошина взялася поліція

Раміна Есхакзай розповіла, що зібрала матеріали, що доводять втечу Волошина за кордон, та передала до правоохоронних органів.

За скандального блогера Олександра Волошина, який втік з України за кордон, взялася поліція.

Про це повідомила журналістка Раміна Есхакзай проєкту "Ранок у великому місті". Зокрема, вона зібрала докази, як Волошин виїхав з України під час війни. За даними Раміни, блогер перетнув кордон під прикриттям водія мікроавтобуса. Тож, всі зібрані докази, які доводять втечу Олександра, журналістка передала поліції. Правоохоронці нині опрацьовують надані Раміною матеріали.

"Я знаю, що я права. У мене є всі докази. Поліція працює з доказами, які я зібрала. Оскільки такий блогер як Олександр Волошин звик жартувати, пранкувати своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції і нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Треба знати межі, де можна жартувати, а де ні, особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш", - прокоментувала журналістка.

Раміна Есхакзай, Олександр Волошин

Втеча Олександра Волошина за кордон – що відомо

Наприкінці серпня Олександр Волошин публічно зізнався, що виїхав з України і не збирається повертатися. Він оселився в Іспанії, де й планує будувати своє життя. Втечу блогер пояснив тим, що був просто вимушений це зробити, адже його життю загрожувала небезпека. Мовляв, в автівці знайшли пристрої прослуховування, а охоронця побили невідомі.

Журналістка Раміна Есхакзай провела своє розслідування. За її даними, блогер готувався до виїзду. Незадовго до втечі Волошин продав нерухомість та вивіз за кордон автівки. Також Раміна зазначала, що блогер перетнув кордон завдяки корупційним схемам. Він виїхав за межі України нібито під прикриттям водія мікроавтобуса.

Раміна Есхакзай розкрила схему, як Олександр Волошин виїхав з України

Олександр Волошин коментував розслідування журналістки, що стосувалося його втечі. Він заявив, що це все брехня, і попросив надати йому докази.

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