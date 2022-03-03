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За добу російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів: обстрілюють з "Градів" і "Смерчів"

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За добу російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів: обстрілюють з "Градів" і "Смерчів"

Associated Press

Серед загиблих є троє дітей.

Протягом минулої доби, 2 березня, російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

За попередніми даними, серед загиблих є троє дітей, а також двоє співробітників поліції. Крім того, внаслідок обстрілів постраждало 12 осіб. 

Зафіксовано обстріли з реактивних установок РСЗО "Град", "Смерч", Точка-У, а також важкої артилерії.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 23 об’єкти. "Ворог накрив вогнем пологовий будинок, дві школи, гуртожиток, продуктову крамницю, житлові будинки", - йдеться у повідомленні. 

Найбільше обстрілів зазнали Маріуполь, Мангуш, Волноваський район, також населені пункти на Авдіївському і Торецькому напрямках.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 - порушення законів і звичаїв війни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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