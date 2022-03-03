За добу російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів: обстрілюють з "Градів" і "Смерчів"

За добу російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів: обстрілюють з "Градів" і "Смерчів"

Серед загиблих є троє дітей.

Протягом минулої доби, 2 березня, російські війська вбили у Донецькій області сім мирних жителів.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

За попередніми даними, серед загиблих є троє дітей, а також двоє співробітників поліції. Крім того, внаслідок обстрілів постраждало 12 осіб.

Зафіксовано обстріли з реактивних установок РСЗО "Град", "Смерч", Точка-У, а також важкої артилерії.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 23 об’єкти. "Ворог накрив вогнем пологовий будинок, дві школи, гуртожиток, продуктову крамницю, житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Найбільше обстрілів зазнали Маріуполь, Мангуш, Волноваський район, також населені пункти на Авдіївському і Торецькому напрямках.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 - порушення законів і звичаїв війни.