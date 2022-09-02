За літо "Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України: на що музиканти витратять гроші

Все літо колектив "Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком, який є тренером "Голосу країни-12" давав благодійні концерти. Загалом, музикантам вдалося зібрати для України понад 19 млн гривень.

Про це артисти розповіли в Instagram гурту.

"Понад 19 млн гривень. Така сума благодійної допомоги від нас за літо-2022. Це кошти, які ми зібрали та передали з виступів, цифрової музики та партнерських проєктів", - йдеться в повідомленні.

Загалом, кошти музиканти витратять для допомоги ЗСУ, медикам, лікарням, які постраждали через воєнні дії, та на відновлення культурної спадщини.

Так, "Океан Ельзи" вже переказав гроші Міністерству оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні, 247 батальйону 124-ї бригади, Червоному Хресту, фонду "Корпорація монстрів".

Також артисти перерахували певну суму на спецрахунок Міністерства культури на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди.

Окрім цього, музиканти допоможуть придбати для захисників України пікапи, які на фронті вкрай необхідні.

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