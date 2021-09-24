За роль Бонда: Денієлу Крейґу присвоїли звання командера Королівського ВМФ Великої Британії

У британському ВМФ зазначили, що Крейґ показує на екрані усе те, що Королівський флот робить у реальному житті.

Акторові Денієлу Крейґу присвоїли звання "почесного командера" Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Про це у четвер, 23 вересня, повідомили на сайті Бондіани.

Зазначається, що у такий спосіб зірці віддячили за роль вигаданого британського секретного агента 007 Джеймса Бонда, якого він грає вже 15 років поспіль, а також за підтримку Збройних сил Її Величності.

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"Для мене великий привілей і честь бути удостоєним звання почесного командера", - зізнався Крейґ.

Перший морський лорд Тоні Радакін привітав Крейґа у Королівському флоті. Він зауважив, що персонаж Бонда є "військово-морським офіцером, який забезпечує безпеку Британії під час місій по всьому світу".

"Це те, що справжній Королівський флот робить щодня, використовуючи технології і навички так само, як і сам Бонд", - вказав очільник британського військово-морського відомства.

Нагадаємо, що вже 28 вересня в лондонському королівському Альберт-холі відбудеться світовий прем'єрний показ нової стрічки про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Під час створення останнього фільму франшизи його творці тісно співпрацювали із Королівським флотом і Міністерством оборони Великої Британії.

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