"За здоров’я і за упокій моїх ворогів": Полякова ошелешила зізнанням після серії небезпечних подій

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Співачка Оля Полякова розповіла про ДТП у Молдові, в якій постраждал її донька, та зізналася, чи замислювалася над продажем квартири в Києві через небезпечну ситуацію в столиці.

Співачка пригадала аварію, в яку вона потрапила разом з донькою Машею. За словами артистки в проєкті «Наодинці з Гламуром», водій іншого автомобіля був п’яний. Водночас Полякова не знає, чим завершилося розслідування, оскільки ДТП сталася на території іншої держави. Після аварії доньці пропонували допомогу лікарі. Артистка також розповіла, що після пережитих подій перестала користуватися потягами. Нині вона намагається подорожувати через Молдову.

Реклама

«Цей чувак, який їхав, він був обдовбаний, він був п’яний. Але як вони там це вирішили, я не знаю, бо це інша держава. Тому нам взагалі ніякої не дали доступу до справи, нічого», — розповіла артистка Анні Севастьяновій.

Реклама

Оля Полякова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Полякова також відреагувала на припущення, що низка неприємних подій могла бути пов’язана із зуроченням. Співачка зізналася, що після пережитого навіть поставила свічки — однак пояснила це зовсім не так, як могли б подумати прихильники.

«Я свічку поставила і за здоров’я, і за упокій моїх ворогів», — зізнається Оля.

Оля Полякова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Окремо артистка відповіла на запитання, чи готова продати квартиру в центрі Києва та виїхати за кордон. Полякова зазначила, що не може ухвалити таке рішення через 15-річну доньку Алісу. Дівчина категорично не хоче залишати Україну, тож співачка не збирається їхати без неї.

«Я не можу, бо в мене дитина є, 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон. Ні в яку, і нікуди з хати», — ділиться співачка.

Реклама

Оля Полякова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Полякова наголосила, що зараз головне для неї — залишатися поруч із донькою та підтримувати її у складний підлітковий період.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Нагадаємо, нещодавно Полякова зізналась, через що їй складно з 15-річною донькою Алісою.

Новини партнерів

Новини партнерів