За Златою Огнєвіч знову стежить переслідувач та надсилає їй образливі повідомлення

За Златою Огнєвіч знову стежить переслідувач та надсилає їй образливі повідомлення

За українською співачкою вже три роки стежить чоловік та не дає їй спокою.

Артистка взимку написала на переслідувача заяву до поліції, утім, схоже, це не допомогло. Чоловік й надалі продовжує стежити за артисткою.

Про це Злата розповіла в Instagram-stories. Виконавиця помітила переслідувача неподалік свого будинку. Злата планує й надалі боротися за те, аби чоловік припинив втручатися в її життя та відповів за скоєне перед законом.

"Сьогодні він знову з'явився у житловому комплексі, де я живу. Чекаю на нагоду продовжити справу, яка наразі чекає на судове рішення. Через те, що зараз війна, цієї справою наразі ніхто не може зайнятися", - розповіла співачка.

Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача / instagram.com/zlata.ognevich

Також Злата поділилася, що чоловік надокучає їй соціальних мережах. Він надсилає їй образливі повідомлення.

Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача / instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Чоловік погрожував "завалити" співачку, якщо ще раз побачить по ТБ. Чоловік переслідує Огнєвіч вже більше трьох років.

Налякана та, водночас, обурена Злата пішла до поліції і написала вчергове заяву на зловмисника. І цього разу звернення до правоохоронних органів дало певний результат. Чоловіка відшукали і повідомили йому про підозру.

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