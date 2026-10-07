"Забрали на операцію": син Валентини Хамайко дістав важку травму й потрапив до лікарні

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко повідомила про серйозну травму 15-річного сина Михайла.

Днями хлопець сильно пошкодив ногу під час тренувань з їзди на мотоциклі, перебуваючи далеко від батьків. Хамайко в Instagram повідомила, що внаслідок зазнаних травм Михайла госпіталізували та вже оперують. Водночас вона пригадала, що її син рівно п’ять років тому теж був у лікарні, але тоді була інша причина.

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«А це я ночую у клінічній лікарні №2. І як думаєте, з ким?! У планах ракетний обстріл і червоний рівень тривоги. 2021 року був струс мозку і зміщення шийних хребців. Причина — самокат! 2026 рік — перелом ноги у двох місцях. Причина — мотоцикл. Невдало приземлився на тренуванні. Вижити — головна задача хлопчиків до 20 років… А яка головна задача батьків?! У Вас є варіанти?» — написала занепокоєна зірка.

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Син Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Після важкої ночі Валентина знову вийшла на зв’язок. Ведуча подякувала усім небайдужим і заспокоїла, що зараз все під контролем. Вона пояснила, що під час операції Михайлу вставлять спиці й у подальшому на нього чекає два місяці реабілітації із загіпсованою кінцівкою.

«Дякую за підтримку. Моя "зміна" в лікарні закінчилася о 6 ранку. Ми помінялися з чоловіком — він приїхав до Михайла. Щойно сказав мені, що сина забрали на операцію. Оперувати буде найкращий дитячий хірург-ортопед, з яким ми знайомі 17 років. Вчора ухвалили рішення, що треба витягувати, оперувати ногу, ставити спиці. Загалом Михайло буде два місяці в гіпсі. На момент травмування він був не у Києві, а у Полтавській області. Там загіпсували. Але сподіватися, що все зростеться — теж не можна. Бо перелом непростий», — наголосила Валентина.

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Водночас зіркова мама не зупиняє роботу — її знімання тривають. Проте вона сподівається навідати Михайла вже після операції з іншим сином.

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