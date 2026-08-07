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"Забикував, скотиняка": Анатолій Анатоліч розірвав дружбу з Остапчуком і здивував причиною
Ведучі більше не спілкуються й Анатолій має припущення.
Український ведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів про свої стосунки з колегою Володимиром Остапчуком.
Зірки свого часу тісно товаришували, разом проводили вільний час, ходили на пробіжки та зустрічалися поза роботою. Однак згодом їхня дружба несподівано завершилася.
За словами Анатоліча, навіть після початку повномасштабної війни вони продовжували добре спілкуватися та стали ще ближчими. Саме тому ведучий здивувався, коли одного дня виявив, що Остапчук заблокував його в Instagram.
«Ну просто заблокував мене. Притому що ми не сварилися з Володимиром особисто», — розповів шоумен в інтерв’ю «РБК-Україна».
Анатоліч припускає, що причиною могли стати погляди дружини Остапчука Катерини. Водночас він не став розкривати подробиці можливих розбіжностей і наголосив, що особистого конфлікту безпосередньо з шоуменом не було.
«Через якісь погляди його дружини. Я не хочу в це вдаватися. Вони там переїхали, мігрували в Канаду. Тому всім, хто за кордоном, бажаю їм щастя. Хай вони будують там кар’єру собі. Не думаю, що треба їх тягнути сюди», — пояснив Анатолій.
Та все ж Анатолій дав зрозуміти, що до цієї ситуації ставиться з гумором: «Навіть президент на мене підписаний, а Остапчук забикував, скотиняка».
Попри припинення дружби з Остапчуком, ведучий не залишається без близького кола спілкування. Серед його друзів є чимало українських артистів та шоуменів, зокрема Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Олексій Завгородній, Даніель Салем та alyona alyona.
Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч висловився про мобілізацію та як проходив ВЛК.