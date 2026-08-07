"Забикував, скотиняка": Анатолій Анатоліч розірвав дружбу з Остапчуком і здивував причиною

Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук

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Український ведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів про свої стосунки з колегою Володимиром Остапчуком.

Зірки свого часу тісно товаришували, разом проводили вільний час, ходили на пробіжки та зустрічалися поза роботою. Однак згодом їхня дружба несподівано завершилася.

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За словами Анатоліча, навіть після початку повномасштабної війни вони продовжували добре спілкуватися та стали ще ближчими. Саме тому ведучий здивувався, коли одного дня виявив, що Остапчук заблокував його в Instagram.

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«Ну просто заблокував мене. Притому що ми не сварилися з Володимиром особисто», — розповів шоумен в інтерв’ю «РБК-Україна».

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Анатоліч припускає, що причиною могли стати погляди дружини Остапчука Катерини. Водночас він не став розкривати подробиці можливих розбіжностей і наголосив, що особистого конфлікту безпосередньо з шоуменом не було.

«Через якісь погляди його дружини. Я не хочу в це вдаватися. Вони там переїхали, мігрували в Канаду. Тому всім, хто за кордоном, бажаю їм щастя. Хай вони будують там кар’єру собі. Не думаю, що треба їх тягнути сюди», — пояснив Анатолій.

Та все ж Анатолій дав зрозуміти, що до цієї ситуації ставиться з гумором: «Навіть президент на мене підписаний, а Остапчук забикував, скотиняка».

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Попри припинення дружби з Остапчуком, ведучий не залишається без близького кола спілкування. Серед його друзів є чимало українських артистів та шоуменів, зокрема Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Олексій Завгородній, Даніель Салем та alyona alyona.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч висловився про мобілізацію та як проходив ВЛК.

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