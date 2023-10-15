Задніпровський розповів, як покійний Богдан Ступка доводив його до сліз: "Він був жорстокий"

Народний артист України Назар Задніпровський пригадав свою співпрацю з видатним українським актором Богданом Ступкою, який помер 22 липня 2012 року від раку кісток.

Протягом 10 років Богдан Сильвестрович очолював театр імені Івана Франка. Задніпровський, який раніше розніс зрадницю Галину Безрук через її втечу до РФ, зізнався, що працювати у театрі з легендою було не завжди просто.

Ба більше, за словами актора, іноді керівник театру Франка Богдан Ступка доводив його до сліз:

"Керівником він був строгим, солоденьким не був ніколи. Бував і в хорошому гуморі, і в поганому… Богдана Сильвестровича вам ніхто не згадає як м'яку людину. Ні-ні! Він був жорсткий, навіть жорстокий. Так-так. Справедливий, інколи несправедливий. Мене не раз доводив до сліз. Та хіба лише я? А Хостікоєв, а Бенюк? Вони роками нічого не грали в театрі. Чому, думаєте, з'явилася театральна компанія "Бенюк і Хостікоєв"? Що вже про мене говорити? При геніальному таланті там було величезне его: я, і все", - поділився Задніпровський спогадами про Ступку в інтерв'ю oboz.ua

Богдан Ступка / Фото: УНІАН

За словами Задніпровського, Богдана Сильвестровича дуже чіпляло, якщо хтось не визнавав його як єдиного талановитого актора серед усієї трупи:

"Коли всі навколо "який ви талановитий", то добре. А якщо, приміром, хтось скаже: "Я теж актор хороший", – все. Не дай Бог потрапити до нього в немилість. Якщо когось незлюбив, діставалося по повній. Однак я вважаю, що талановитій людині треба все пробачати за геніальний талант", - додав Задніпровський.

Назар Задніпровський

Нагадаємо, раніше Назар Задніпровський прокоментував втечу режисерки-зрадниці Оксани Байрак до Росії.

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