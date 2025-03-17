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Задніпровський висловився про важкий діагноз мами – відомої акторки: "З кімнати не виходить"

Задніпровський висловився про важкий діагноз мами – відомої акторки: "З кімнати не виходить"

Назар Задніпровський

Актор пояснив, як це вплинуло на його особисте життя.

Народний артист України Назар Задніпровський розповів про стан здоров'я мами, акторки Зої Сивач.

Як відомо, жінка страждає від розсіяного склерозу й потребує постійного нагляду. Назар стверджує, що рідній людині не кращає, але базові потреби вона може забезпечувати. Утім, постійно перебуває в одній кімнаті.

"Було дуже погано, зараз стабільно важко. Слава Богу, що може сама себе обслужити: памперс переодягнути, з'їсти те, що я приготував. Але з кімнати не виходить", - розповів актор в інтерв'ю kp.ua.

Назар Задніпровський / ©
Назар Задніпровський

Задніпровський зізнається, що майже увесь вільний від роботи час присвячує важкохворій мамі. Зокрема, живе з нею та піклується про неї. У результаті рідко бачиться з дружиною та дітьми.

"Зараз, на жаль, ми знову мало бачимося (з донькою – прим. ред.), бо побільшало роботи і проблеми зі здоров’ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей та дружини приїжджаю в гості, коли є час", - пояснив Задніпровський.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про свою покійну маму та яку обіцянку перед її смертю дав.

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