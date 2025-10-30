Задніпровський розсекретив, яку професію обрав його 16-річний син та де він навчається

Назар Задніпровський

Український актор Назар Задніпровський поділився рідкісними подробицями про свого 16-річного сина Михайла.

Зірка українських серіалів зізнався, що давно мріє, аби хлопець продовжив їхню акторську династію, однак Михайло вирішив обрати інший шлях. Цьогоріч син актора закінчив один зі столичних ліцеїв і вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Втім, не на акторський факультет, а на спеціальність "управління театральною справою".

"Ні-ні, не на акторський факультет, а на спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів. На актора поки що його не тягне. Якщо говорити серйозно, син цілеспрямовано обрав іншу спеціальність, але все ж у театральній сфері", — розповів Назар в інтерв’ю Oboz.ua.

Назар Задніпровський з родиною

Актор підкреслив, що тепер жартома називає Михайла своїм майбутнім продюсером чи директором, але все ж сподівається, що з часом син зацікавиться акторством: "Хто знає, можливо, навчання у виші таки заохотить його до театру. Я не втрачаю надії, що він отримає ще й акторську освіту".

До слова, Назар Задніпровський — артист у четвертому поколінні, тож бажання продовжити родинну справу для нього має особливе значення. Також подружжя Задніпровських має 9-річну доньку Юлію, яка захоплюється грою на фортепіано та малюванням.

