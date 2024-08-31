Загадкова Klavdia Petrivna позбулася масок і розкрила справжнє ім'я на концерті у Києві – відео

Загадкова співачка Klavdia Petrivna зібрала шанувальників на дебютний масштабний концерт 30 серпня в Палаці Спорту у Києві.

Палкі прихильники артистки відвідали подію зі сподіваннями побачити Klavdia Petrivna без масок і капелюхів. Як відомо, раніше фани мали два припущення щодо справжнього імені співачки – Соломія Опришко та Маша Кондратенко. Так, з початку концерту зірка все ж виступала у своєму таємничому образі й ще більше інтригувала глядачів майже до кінця.

Втім, під час виконання пісні "Я тобі брехала" знаменитість все ж розкрила всі карти. І зняла всі довгі вбрання й залишилася у білому костюмі й сонцезахисних окулярах. Попри це, шанувальники одразу зробили свій висновок і підтвердили здогадки. За образом Klavdia Petrivna ховається юна Соломія Опришко – 19-річна студентка музичного коледжу.

Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя на своєму концерті

Також Klavdia Petrivna запросила чимало відомих зірок, з якими заспівала наживо у дуетах. Серед них – Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, гурт TVORCHI.

До речі, нещодавно Klavdia Petrivna та гурт TVORCHI зняли кліп, де таємнича співачка також вперше показалася без маски.

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