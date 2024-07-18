Загадкова Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя: ім'я співачки, яка ховається під маскою

Українська співачка Тіна Кароль нарешті потішила новим випуском свого авторського проєкту "Дім звукозапису".

Мета артистки – подарувати нове дихання давно забутій композиції та дослідити її історію. Цього разу учасницею проєкту Кароль стала загадкова співачка Klavdia Petrivna.

"Загадкова, таємнича, нова зірка, лідерка на стримінгових платформах та з мільйонами переглядів на YouTube – все це про Klavdia Petrivna. Вона дійсно феномен!" – представила нову гостю Тіна Кароль.

Klavdia Petrivna і Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Klavdia Petrivna дісталася пісня "Намалюй мені ніч", музику до якої написав Мирослав Скорик, а слова – Микола Петренко. Виконавиця говорить, що погодилася на участь у проєкті Кароль, адже він неабияк їй відгукується. Klavdia Petrivna рада долучитися до відродження української пісні.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Участь в проєкті "Дім звукозапису" стала для мене чудовим творчим досвідом. Завдяки Тіні скарбниця української музичної культури поповнюється переспівами легендарних пісень. Я вдячна за запрошення і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня "Намалюй мені ніч" підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління", – поділилася юна артистка.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

До речі, Тіна Кароль також дослідила історію обраної композиції, запросивши до діалогу видатних митців. Вона зустрілася із першим голосом пісні "Намалюй мені ніч" – солісткою ансамблю "Веселі скрипки" Любов'ю Чайковською. До діалогу також долучилися скрипалі Артур Микитка та Матіас Вайцнер і вокалістка Галина Бернацька, які поділилися історією успіху легендарної пісні 1965 року.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Зазначимо, у проєкті "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna вперше засвітила своє обличчя. Загадкова співачка ретельно приховує його за маскою таємничості. Однак цього разу можна було трішки запримітити риси обличчя артистки. До речі, хоч Klavdia Petrivna і приховує свою особистість, однак у шоубізнесі ходить чимало пліток на цю тему. Нещодавно Аліна Гросу неочікувано розсекретила, хто ж така насправді Klavdia Petrivna. За словами співачки, під маскою ховається юна Соломія Опришко.

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