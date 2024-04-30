Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше публічно заговорила й потролила Артема Пивоварова

Українська співачка Klavdia Petrivna висловилася про дует з Артемом Пивоваровим.

Так, зірки завітали на радіостудію "Hit FM", щоб потішити шанувальників музичною новинкою – композицією "Барабан". Для свого виходу вони обрали доволі незвичні образи. Зокрема, анонімна виконавиця продовжила інтригувати фанів і з'явилася у чорному костюмі з величезним капелюхом з довгою бахромою, що повністю закривало її обличчя. Попри ретельне маскування зовнішності Klavdia Petrivna все ж розсекретила свій справжній голос і дала відповіді на декілька запитань. Зокрема, доволі іронічно вона пояснила, як зародилася ідея дуету з Артемом Пивоваровим.

"Знаєте, що я вам скажу, як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: "Не заздріть, колеги, розвивайтесь". Шукайте один одного і знайдете", - насмішила анонімна зірка.

Klavdia Petrivna розсекретила свій справжній голос

Річ у тім, що це висловлювання належить Артему Пивоварову, з яким співачка записала хіт. Саме так свого часу артист прокоментував sold out на трьох власних концертах у Києві. На такі слова колеги Пивоваров спочатку дещо зніяковів, а потім розсміявся у відповідь, сказавши: "Обожнюю".

Шанувальники зірок вже оцінили такий гумор та почали робити чергові припущення: "Клавдія тролить, як Боженька", "Це не Христина Соловій?", "Пивоваров так гордо подивився", "Експерти, вже встигли голос порівняти з Кондратенко?".

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу та музичний блогер Максим Нагорний назвали ім'я співачки, яка ховається за образом Klavdia Petrivna і спантеличили Мережу.

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