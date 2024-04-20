Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше вийшла на сцену: хто ховається під маскою

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка відома своїми хітами "Знайди мене", "Я щаслива", вперше виступила наживо на сцені 19 квітня під час великого сольного концерту Артема Пивоварова.

Цікаво, що її поява на сцені була абсолютною несподіванкою, адже не було жодного анонсу. Втім, як і раніше зірка не стала розкривати свою особистість. Тому її обличчя та тіло покривала довга суцільна червона накидка, а на голові виднівся чорний плетений капелюх. Таким чином справжній вигляд співачки так і залишився загадкою.

Klavdia Petrivna

Клавдія Петрівна

До слова, Klavdia Petrivna заспівала у дуеті з Пивоваровим нову пісню, яка вийде 25 квітня у рамках альбому співака "Твої вірші, мої ноти", у якому Артем створює музику на вірші відомих українських поетів. Окрім того, виконавиця анонсувала свій дебютний сольний концерт у Києві, на якому, можливо, і розставить усі крапки над ї. Тож, час усе покаже, адже в анонсі її концертів йдеться, що "нарешті розкриються всі карти".

Клавдія Петрівна

Klavdia Petrivna

Так, у Мережі вже не один місяць точаться палкі дискусії, хто ж стоїть за загадковим образом Клавдії Петрівни. Деякі вважають, що це 24-річна Маша Кондратенко, яка на початку цього року вийшла за музичною нагородою від імені загадкової артистки. Інші ж спростовують цю здогадку й переконують, що таємничою виконавицею є Соломія Опришко. Тим не менш хітмейкерка вже встигла завоювати палку прихильність середу українців, а її два альбоми користуються неабиякою популярністю.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров відіграв сольний концерт, де виконав низку небезпечних трюків і пролетів над залою.

Читайте також: