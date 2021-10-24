Загибель Галини Гатчінс: частина знімальної групи "Іржі" звільнилася за день до інциденту

Загибель Галини Гатчінс: частина знімальної групи "Іржі" звільнилася за день до інциденту

Члени знімальної групи неодноразово скаржилися на проблеми з безпекою зброї.

За день до смертельного інциденту на зніманнях вестерну "Іржа" з Алеком Болдвіном частина знімальної групи звільнилася з міркувань безпеки.

Про це із посиланням на члена знімальної групи, який залишив виробництво після загибелі Галини Гатчінс, повідомляє ABC News.

За словами співрозмовника видання, який побажав залишитися анонімним, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику впродовж 10 хвилин сталися два випадкові постріли.

Також читайте Вбивство Галини Гатчінс: поранений Болдвіном режисер вперше прокоментував інцидент

Знімальна група нібито неодноразово скаржилася на проблеми з безпекою зброї, однак усі звернення відхилялися продюсерами. Окрім того, команду турбувало недотримання протиепідемічних заходів на знімальному майданчику на тлі пандемії COVID-19.

"Можна лише пригрозити піти, і якщо вони нічого не змінять, вам просто потрібно піти", - заявив ексчлен команди з виробництва "Іржі".

Водночас кіностудія Rust Movie Productions LLC заявила, що не знала про скарги щодо безпеки зброї.

"Безпека наших акторів і знімальної групи - головний пріоритет Rust Productions і всіх, хто пов'язаний з компанією, - вказали представники кіностудії. - Хоча нас не повідомляли про жодні офіційні скарги на безпеку зброї чи реквізиту на знімальному майданчику, ми будемо проводити внутрішню перевірку наших процедур, поки виробництво буде зупинено".

Також читайте Алек Болдвін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою Галиною Гатчінс – ЗМІ

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний. Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї.

Обставини події розслідують правоохоронці, жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

Також читайте Вбивство Галини Гатчінс: донька Алека Болдвіна прокоментувала трагедію

Тим часом американські ЗМІ зі своїх джерел довідалися, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою. Буквально за день до зйомок дублер нібито вже стріляв із револьвера, який йому дали як незаряджений.

За даними Los Angeles Times, близько пів дюжини членів знімальної групи "Іржі" вийшли на демонстрацію за кілька годин до трагедії, протестуючи проти умов роботи. А в Times написали, що на знімальному майданчику було щонайменше три осічки з реквізитної зброї.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

Нагадаємо, що лауреат "Еммі" і "Золотого Глобуса", номінант на "Оскар" Алек Болдвін грав у вестерні "Іржа" головну роль, він же продюсував стрічку, в основі сюжету якої - випадкове вбивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін виклав у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Її негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.

Новини світу: американські копи з'ясували, хто передав Алеку Болдвіну заряджену зброю

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання