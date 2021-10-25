Загибель Галини Гатчінс: у США відбулася панахида за загиблою операторкою

Панахида відбулася у штаті Нью-Мексико, де проводили знімання стрічки "Іржа".

У Нью-Мексико відбулася панахида за загиблою операторкою з Лос-Анджелеса - українкою Галиною Гатчінс.

Саме в цьому штаті відбувалися знімання фільму "Іржа", під час яких Галину випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Associated Press

Вона навчалася в Києві та Лос-Анджелесі, знімала документальне кіно у Великій Британії й здобула визнання як "висхідна зірка американського кінематографу". Вестерн зі знаменитим актором Алеком Болдвіном мав стати проривом у кар'єрі операторки, але виявився її останнім.

Могла говорити про кіно годинами: історія операторки Галини Гатчинс

Про кіно українка Галина Гатчінс могла говорити годинами. Так захоплювалася, що й не помічала, як плине час. У такі моменти її очі горіли, а з обличчя не сходила усмішка.

Associated Press

Гатчінс - донька військового моряка - росла за Полярним колом в оточенні оленів та атомних підводних човнів, як розказувала вона сама. І про те, щоб стати операторкою, спершу й не мріяла. Після повернення до України працювала журналісткою-розслідувачкою.

Associated Press

Так і почала знімати документальні фільми для найвідоміших світових ЗМІ - Discovery та BBC. Потім захопилася "великим метром" і переїхала до Штатів, де закінчила престижний Американський інститут кіно. Їй пророкували велике майбутнє - майбутнє зіркового оператора-постановника, якого будуть цінувати всі.

Associated Press

І такою Галину Гатчінс мала зробити "Іржа" - американський вестерн із голлівудським актором Алеком Болдвіном у головній ролі.

Це останній допис Галини Гатчінс в Instagram - на коні вона об'їжджала відомий знімальний майданчик у Нью-Мехіко. А вже наступного дня тут - справжні поліцейські машини. А Інтернет облітають фотографії емоційно розбитого Болдвіна. Про те, що зброя, з якої він вистрілив для сцени з фільму, заряджена бойовим патроном, актор не мав і гадки. Галину встигають довезти до шпиталю, але врятувати - вже не зможуть.

Тим часом американські ЗМІ зі своїх джерел довідалися, що в знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою. Працівники нібито неодноразово скаржилася на проблеми зі зброєю, однак усі звернення відхилили продюсери.

Нині в центрі уваги слідства двоє - збройова експертка, яка підготувала реквізит для знімань, та асистент режисера, який і передав рушницю до рук Болдвіна. І викрикнув: "зброя не заряджена".

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