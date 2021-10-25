Загибель Галини Гатчінс: ЗМІ заявили, що револьвер Болдвіна перевіряла "недосвідчена" зброярка

Під час роботи над попередньою стрічкою дівчина нібито передала неперевірену зброю 11-річній акторці.

Револьвер, із якого Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс на зніманнях вестерну "Іржа", перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Daily Beast.

Співрозмовники видання, які працювали з 24-річною дівчиною, описують її як "недосвідчену і зелену", стверджуючи, що до фатальної події на знімальному майданчику відбулися щонайменше два випадкові постріли.

Також читайте Загибель Галини Гатчінс: частина знімальної групи "Іржі" звільнилася за день до інциденту "Вона трохи недбало поводилася зі зброєю, час від часу розмахуючи нею, - вказало джерело. - Кілька разів вона заряджала холості і робила це способом, який ми вважали небезпечним". Члени знімальної групи нібито подали декілька скарг на зброярку асистентові режисера Дейву Холлсу, який передав Болдвіну в руки зброю, запевнивши, що вона безпечна. Окрім того, щонайменше шестеро "ситих по горло" співробітників з міркувань безпеки залишили знімальний майданчик ще до інциденту. "У перший раз, коли пістолет вистрілив без попередження, увесь цей відділ потрібно було негайно замінити. Очевидно, виробництво передумало і вирішило кинути кістки і заплатити найвищу ціну", - заявив співрозмовник видання.

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Слідчі задокументували, що Гутьєррес-Рід розклала три пістолети за межами місця зйомок. Холлс схопив один із них і приніс Болдвіну, крикнувши: "Холодний пістолет". Цим висловом він подав акторам і команді сигнал про те, що з пістолета можна стріляти, йдеться в ордері на обшук.

Через кілька секунд, знімаючи сцену в церкві в стилі Старого Заходу, Болдвін, мабуть, націлився на камеру і натиснув на спусковий гачок, випадково вбивши Галину Гатчінс, коли вона знімала його, і поранивши режисера Джоела Соуза, який стояв позаду операторки.

Як пише DailyMail.com, Болдвін вистрілив з вінтажного револьвера Colt.

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За деякими даними, під час роботи над фільмом "Старий шлях" з Ніколасом Кейджем, де Гутьєррес-Рід дебютувала як очільниця відділу вогнепальної зброї, вона зарядила зброю просто на землі і передала її 11-річній акторці без проведення належної перевірки. У зв'язку із цим знімання призупинили, поки дівчина двічі не перевірила пістолет.

Зброярка раніше розповідала у ЗМІ, що не вміла заряджати зброю холостими набоями, тож це було для неї "найстрашнішою" справою. "Щоб подолати страх, вона звернулася по допомогу до свого батька, легендарного зброяра Телля Ріда", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

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В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний. Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї.

Обставини події розслідують правоохоронці, жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

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