Загадковий співак Харфанг вперше зняв маску і показав своє обличчя: який вигляд має артист

Харфанг / © instagram.com/harfang.legend

Реклама

Загадковий співак Харфанг вперше зняв маску, яка ретельно приховувала його обличчя, та показав, який він має вигляд.

Виконавець це зробив символічно з нагоди виходу свого альбому "Джерело". До платівки увійдуть 11 композицій, що об'єднують філософську хіп-хоп лірику, чесну розмову про почуття та енергію вулиці, що формує унікальний музичний код артиста.

Першим кроком у цій історії стала прем'єра синглу "Фісташки", створеного у співпраці з Kalush Orchestra. Саме ця робота задала тон усьому альбому, адже у ній стикаються дві стихії — глибока лірика Харфанга та впізнаваний вайб гурту.

Реклама

Харфанг та Kalush Orchestra

У кліпі "Фісташки" розгортається історія кохання, яка зникає не від зради, а від байдужості. Вона йде, бо він припинив помічати. Він залишається, бо не вмів берегти. Історія, що знайома кожному.

Але головна інтрига прем'єри — не лише сюжет. У відео Харфанг уперше відкриває частину обличчя. Маска, яка тривалий час була його візитівкою, більше не приховує обличчя. Це символ кроку вперед — і водночас виклик слухачеві: чи готовий він побачити справжнього артиста.

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік потішив новинкою. Артист представив композицію "Очі". Також виконавець поділився курйозною історією, як його дружина ледь не побилася з фанаткою під сценою.