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Захисниця Азовсталі "Пташка" показала себе 15-річну з натуральним кольором волосся

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
992
Час на прочитання
1 хв
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Захисниця Азовсталі "Пташка" показала себе 15-річну з натуральним кольором волосся

Катерина "Пташка" Поліщук / Фото: t.me/ptahosavrik

Парамедикиня поділилася архівними фото.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" показала, який вигляд мала у шкільні роки. 

Багато прихильників запитували у парамедикині про те, який в неї натуральний колір волосся, адже зараз усі знають Катерину з яскравим рудим волоссям.

Тому у своєму Telegram-каналі захисниця вирішила поділитися із аудиторією своїми світлинами у підлітковому віці. Виявилося, що від природи "Пташка" має русяві кучері. 

Катерина Поліщук у дитинстві / © t.me/ptahosavrik
Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik

"Якщо хтось цікавився, який в мене природній колір волосся. Колись було й мені 15", - підписала архівні фото Катерина. 

Катерина Поліщук у дитинстві / © t.me/ptahosavrik
Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik
Катерина Поліщук у дитинстві / © t.me/ptahosavrik
Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik

У коментарях до допису шанувальники зазначили, що дівчина була завжди красунею та майже не змінилася з того часу.

  • Яка ви гарна!
  • Така бусічка! А зараз ще краща!
  • Наша красуня!

Днями Катерина також поділилася рідкісним фото зі своїм рідним братом-красенем. 

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Дата публікації
Перегляди
992
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