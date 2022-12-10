Захисниця Азовсталі "Пташка" показала себе 15-річну з натуральним кольором волосся

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" показала, який вигляд мала у шкільні роки.

Багато прихильників запитували у парамедикині про те, який в неї натуральний колір волосся, адже зараз усі знають Катерину з яскравим рудим волоссям.

Тому у своєму Telegram-каналі захисниця вирішила поділитися із аудиторією своїми світлинами у підлітковому віці. Виявилося, що від природи "Пташка" має русяві кучері.

Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik

"Якщо хтось цікавився, який в мене природній колір волосся. Колись було й мені 15", - підписала архівні фото Катерина.

Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik

Катерина Поліщук у дитинстві / Фото: t.me/ptahosavrik

У коментарях до допису шанувальники зазначили, що дівчина була завжди красунею та майже не змінилася з того часу.

Яка ви гарна!

Така бусічка! А зараз ще краща!

Наша красуня!

Днями Катерина також поділилася рідкісним фото зі своїм рідним братом-красенем.

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