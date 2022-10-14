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Захисниця "Азовсталі" "Пташка" відповіла Завадюку на пропозицію виступити на "Голосі країни"

Захисниця "Азовсталі" "Пташка" відповіла Завадюку на пропозицію виступити на "Голосі країни"

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Захисниця "Азовсталі" "Пташка" відповіла Завадюку на пропозицію виступити на "Голосі країни"

Катерина "Пташка" Поліщук

Українська захисниця зізналася, що дуже хоче тішити людей, які надихаються її співом.

Звільнена з російського полону українська захисниця Катерина Поліщук із позивним "Пташка" вранці завітала до студії "Сніданку з 1+1".

21-річна захисниця "Азовсталі", яку вдалося визволити з полону Росії, розповіла, чи змінилося її життя:

"Якщо чесно, складно сказати. Тому що війна триває. І зараз просто проходжу лікування, особливо не відчувається. Тільки те, що впізнають багато", - поділилася "Пташка".

Також захисниця розповіла, які у неї є плани та цілі:

"Перемога – найбільша мрія. Поки важко сказати. Все залежатиме від того, як розвиватиметься геополітична ситуація в Україні. І зараз моя найбільша мета та обов'язок – повернення всіх полонених, тому що це мої побратими. Я розумію, де вони, я розумію, що з ними, я розумію, що їм дуже потрібно додому. Вони не заслуговують бути там", - сказала Катерина.

Катерина
Катерина "Пташка" Поліщук / Фото: Фото з відкритих джерел

Окрім того, дівчина заінтригувала, що зовсім скоро українці почують нову пісню в її виконанні.

"Мій спів зовсім скоро ви почуєте, і це буде найголовніша пісня, яку взагалі можна собі вигадати, це буде зовсім скоро, але дізнаєтеся трошки пізніше", - сказала "Пташка".

Цікаво, що в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на "Пташку" чекав сюрприз. Продюсер проєкту "Голос країни-12" Володимир Завадюк запросив захисницю виступити на вокальному проєкті:

"Для нас, для команди Big Brave Events і для мене, продюсера "Голосу країни" величезна честь запросити тебе, Пташко, виступити у головному вокальному проєкті нашої країни. Адже голос надихає, адже пісня – наша ДНК, адже ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, в "Голосі країни" ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ", - сказав Завадюк.

Катерина
Катерина "Пташка" Поліщук

Своєю чергою, "Пташка" зазначила, що поки не може дати чіткої відповіді:

"Я думаю, це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. Залежно, знову ж таки, від геополітичної ситуації в країні. В першу чергу для мене це повернення хлопців. Тому, будемо дивитись. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму", - зізналася "Пташка".

Нагадаємо, що "Пташка" прославилася своїми патріотичними піснями, які співала на "Азовсталі". 21-річна захисниця "Азовсталі" парамедик-доброволець з Тернопільщини, за фахом вокалістка та акторка.

Вперше у прямому ефірі: “Пташка” Катерина Поліщук розповіла про полон, любов до мотоциклів та музику

Вперше у прямому ефірі: “Пташка” Катерина Поліщук розповіла про полон, любов до мотоциклів та музику

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