Євгенія Емеральд зачарувала рідкісними світлинами з двома доньками та мамою

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше за довгий час поділилася новими світлинами разом зі своєю мамою Жанною Феліксівною та двома доньками - Афіною та Жасмін.

На своїй сторінці в Instagram Євгенія опублікувала гарні кадри з фотосесії. На фото усі жінки з родини захисниці, окрім маленької донечки Афіни, позували у вишуканих чорних сукнях на сірому тлі.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія тримала молодшу доньку на руках, а старша обіймала маму з іншого боку. Також на фото мама Емеральд ніжно поцілував ніжку молодшої онучки.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

У підписі до фото захисниця зізналася, що саме мама та донечки надихають її та дають сил рухатися далі.

"Моя жіноча сила, мої крила, мої найрідніші люди. Ви часто питаєте мене, як мені вдається бути сильною. Я не вважаю себе сильною, але невже в мене є вибір? Невже я можу зламатися, коли в мене такі дівчата? Не можу і не буду. Все, що не відбувається в житті - відбувається самим кращим чином для нас. Часом ми не одразу це можемо зрозуміти. Але коли проходить час - все стає очевидним і ми починаємо дякувати за життєві обставини, які намагалися нас надломити. Тому не я сильна, а сильною мене роблять вони! Мої жінки", - написала Євгенія.

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