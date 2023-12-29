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Захисник "Азовсталі" Діанов після ігнорування концерту Полякової висловився про ставлення до неї

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Захисник "Азовсталі" Діанов після ігнорування концерту Полякової висловився про ставлення до неї

Оля Полякова та Михайло Діанов

Морпіх розповів, які у них стосунки з артисткою зараз.

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов після того, як не відвідав концерт Олі Полякової, відповів, чи ображається на неї зараз.

За словами військового, він і досі є частим гостем у будинку родини Полякової. Щоправда, Михайло частіше навідує чоловіка артистки – Вадима. Морпіх після чуток про погіршення його стосунків з Поляковою через виступ на скандальному весіллі у Львові запевняє, що й досі дружить з нею.

Оля Полякова та Михайло Діанов / ©
Оля Полякова та Михайло Діанов

"Ми з нею не сварилися. Я був у гостях у Вадика, у її чоловіка, а не в Олі. Мені вже набридло. Ми з нею не сварилися, вона дуже хороша людина. Я просто не пішов до неї на концерт і їй озвучив, що я не піду на концерт через те, що вона співала у злочинців на весіллі. Я навіть не так сказав. Я назвав два прізвища – Москва і цей. Ось і вся причина. Сварки не було, скандалів не було, ми з Олею дуже хороші друзі", - розповів Діанов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Оля Полякова та Михайло Діанов / ©
Оля Полякова та Михайло Діанов

Зазначимо, захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов – близький товариш Олі Полякової, який часто з'являвся на її концертах. Ба більше, він підіймався на сцену, дарував подарунки й часто навідувався в маєток артистки. Втім, після того, як співачка виступила на скандальному весіллі у Львові колишніх прокурора та співробітниці ДБР, військовий відреагував доволі неоднозначно. За його словами, Полякова хоч "нічого поганого і не зробила", але "зобов'язана була перевірити" до кого їде. Так, Діанов концерт артистки 26 жовтня у палаці "Україна" проігнорував. Це й породило чутки про те, що друзі розсварилися.

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Дата публікації
Перегляди
1817
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