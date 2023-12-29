Захисник "Азовсталі" Діанов після ігнорування концерту Полякової висловився про ставлення до неї

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов після того, як не відвідав концерт Олі Полякової, відповів, чи ображається на неї зараз.

За словами військового, він і досі є частим гостем у будинку родини Полякової. Щоправда, Михайло частіше навідує чоловіка артистки – Вадима. Морпіх після чуток про погіршення його стосунків з Поляковою через виступ на скандальному весіллі у Львові запевняє, що й досі дружить з нею.

Оля Полякова та Михайло Діанов

"Ми з нею не сварилися. Я був у гостях у Вадика, у її чоловіка, а не в Олі. Мені вже набридло. Ми з нею не сварилися, вона дуже хороша людина. Я просто не пішов до неї на концерт і їй озвучив, що я не піду на концерт через те, що вона співала у злочинців на весіллі. Я навіть не так сказав. Я назвав два прізвища – Москва і цей. Ось і вся причина. Сварки не було, скандалів не було, ми з Олею дуже хороші друзі", - розповів Діанов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Оля Полякова та Михайло Діанов

Зазначимо, захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов – близький товариш Олі Полякової, який часто з'являвся на її концертах. Ба більше, він підіймався на сцену, дарував подарунки й часто навідувався в маєток артистки. Втім, після того, як співачка виступила на скандальному весіллі у Львові колишніх прокурора та співробітниці ДБР, військовий відреагував доволі неоднозначно. За його словами, Полякова хоч "нічого поганого і не зробила", але "зобов'язана була перевірити" до кого їде. Так, Діанов концерт артистки 26 жовтня у палаці "Україна" проігнорував. Це й породило чутки про те, що друзі розсварилися.

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