Захисник "Азовсталі" Діанов проігнорував концерт подруги Полякової після її виступу на весіллі у Львові

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов розповів про реакцію на виступ своєї подруги, співачки Олі Полякової на скандальному весіллі у Львові колишніх прокурора та співробітниці ДБР.

За словами Діанова, у них з артисткою була розмова після цього скандалу. Морпіх зазначив, що за фактом Полякова нічого поганого не зробила, втім, сказав захисник, вона мала перевірити, для кого виступає. Такою думкою він поділився в інтерв'ю Яніні Соколовій для її YouTube-каналу.

"Дивіться. Полякова нічого поганого не зробила. Мається на увазі, вона не колаборант. Те, що такий вчинок через незнання і через небажання, можливо, це знати. Я розумію, це твоя робота. Тебе запросили, тобі за це заплатили. Все чітко. Але якщо вже ти співаєш на весіллі, в Україні, під час повномасштабної… Я їй написав два прізвища і написав, що зобов'язана була. Вона виправдовується, вона каже: "Ну Міша, я реально не знала. Ну не знала", - розповів Діанов.

Оля Полякова та Михайло Діанов

Захисник поділився, що після цього скандалу вони з Поляковою не посварилися і продовжують спілкуватися, втім концерт артистки 26 жовтня у палаці "Україна" Діанов проігнорував:

"Це питання (перевірити замовника – прим.ред.), можливо, навіть не до неї, можливо до продюсерів. Її робота співати. Ми з нею не посварені, але я на концерт до неї не пішов. Це такий мій бзик тепер", - прокоментував Діанов.

Оля Полякова та Михайло Діанов

Нагадаємо, що на своєму київському концерті у палаці "Україна" Оля Полякова розповіла, куди витратила гроші зі своїх гонорарів, враховуючи виступ на весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР.

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