Захисник Дмитро Дікусар вперше за довгий час показав, який вигляд має зараз і як його змінила війна

Український хореограф, а нині військовий ЗСУ Дмитро Дікусар вперше за довгий час поділився з шанувальниками своїм фото.

На сторінці в Instagram захисник розмістив рідкісний кадр, де зображений у залі. Як розповів Дікусар, не так давно він вперше за два роки війни побував на цивільному заході. За словами військового, він відвідав прес-конференцію УВЛ (Української Ліги Ветеранів), що утворюють реабілітаційні центри для військових. Саме там і була зроблена світлина, якою Дікусар поділився у фотоблогу.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також військовий розповів, що у березні виповнюється два роки, як він захищає Україну від російських окупантів. Дікусар зізнався, чи шкодує про свій вибір і поділився, чи сумує за своєю професією:

"Сьогодні два роки як я повністю перейшов на "військові рейки". Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж, ні! Безперечно, накопичилась втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом, дає поштовх рухатись і не зупинятись. Війна дуже змінилась, ми теж не залишаємось попередніми… "Постійні зміни - тактика, яку не перемогти", десь почув я нещодавно. Тому, рухаємось далі, любі українці і не ведемся на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз‘єднати і послабити! Краще помолимось за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати! Як завжди, обійняв! P.S. Останнім часом не вистачає улюбленої справи, але в певні моменти командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю"… - розповів Дікусар.

Нагадаємо, не так давно Дмитро Дікусар, який боронить Україну від російських загарбників, розповів про свої розчарування після двох років повномасштабної війни.

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