Захисник Михайло Діанов неочікувано показав фото з молодшою донькою Полякової

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов у своєму Instagram неочікувано запостив селфі з молодшою донькою співачки Олі Полякової, 12-річною Алісою.

На кумедній світлині дівчинка корчить гримасу, а Діанов щиро усміхається. Як раніше ділилася Полякова, вони з Михайлом дуже добре потоваришували після того, як взяли участь у благодійному проєкті, в рамках якого збирають кошти на протезування нашим захисникам.

Михайло діанов і донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/dianovmiha

Подейкували навіть, що у Полякової і Діанова роман. Та, як прокоментувала співачка у нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону, з Михайлом "роман" у її чоловіка Вадима: "В нього роман з моїм Вадіком. Вони "спєлісь" з першої чарки", - пожартувала артистка.

Полякова зізналася, що після благодійного проєкту у них з Діановим дуже легко зав'язалася розмова, як у старих добрих друзів. Співачка одразу запросила захисника додому, познайомила зі своєю родиною. І відтоді морпіх дуже частий гість у будинку Полякової.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова приголомшила зізнанням, що була б не проти представити Україну на конкурсі "Євробачення". Виконавиця зазначила, що має дуже круту пісню для міжнародного пісенного змагання.

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