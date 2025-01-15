Захисник Михайло Діанов вперше повністю показав свою наречену: з ким одружується військовий

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов нарешті повністю показав свою наречену.

Так, ще 31 грудня військовий оголосив про зміни в особистому житті. Захисник повідомив, що не лише перебуває в стосунках, а вже й встиг освідчитися обраниці. Однак кохану Михайло Діанов не квапився показувати.

Однак захисник вирішив зробити виняток та нарешті показав обраницю. Військовий опублікував фото зі своєю нареченою. Михайло Діанов робив селфі, а позаду нього позувала його кохана. Щоправда, імені обраниці морпіх не називає.

"Ось така вона у мене", - коротко підписав кадр із нареченою Михайло Діанов.

Михайло Діанов із нареченою / Фото: instagram.com/dianovmiha

Тим часом підписники у коментарях побажали їм сімейного щастя: "Щасливого сімейного життя", "Ви - приклад того, що навіть пройшовши через пекло, можна знову стати щасливим", "Красуня! У вас у обох очі щасливі! Бажаю щастя і любові!".

Особисте життя Михайла Діанова – що відомо

Військовий раніше вже був у шлюбі. Зокрема, Михайло Діанов був одружений із жінкою, на ім'я Ольга, однак їхні стосунки не склалися, і понад 12 років тому вони розлучилися. Наразі колишні партнери підтримують дружні стосунки та виховують спільну доньку.

Михайло Діанов із колишньою дружиною та донькою / Фото: instagram.com/dianovmiha

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