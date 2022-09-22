Захисників "Азовсталі" звільнили з російського полону: реакція зірок на радісну новину

У середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими були звільнені 215 воїнів-героїв. Серед звільнених 108 захисників "Азовсталі", зокрема і офіцери.

Українські бійці тримали частину Маріуполя вільною від російських окупантів понад 86 днів. Та 20 травня росіяни повідомили, що на “Азовсталі” не залишилося військових.

Українські захисники від травня перебували у полоні країни-агресорки. Та у середу, 21 вересня, 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Фото: Facebook/Служба безпеки України

У соцмережах українці не тямили себе від щастя, адже багатьох захисників вдалося витягти з полону. Знаменитості теж не лишаються осторонь і коментують цю історичну подію.

Святослав Вакарчук

"Новина, від якої захоплює дух! Групу захисників Маріуполя, включаючи командирів, звільнено з російського полону. Командира "Азову" Редіса, заступника командира Калину востаннє я чув у день, коли вони виходили з "Азовсталі". Всі ці місяці я знав, відчував, що вони повернуться! Величезна вдячність всім, хто з нашого боку причетний до їх звільнення! Попереду ще багато роботи! Ми маємо звільнити всіх наших хлопців та дівчат! І всі наші території! Слава Україні!", - зазначив співак.

Анатолій Анатоліч

"Ми всі пам'ятаємо фото Михайла Діанова з катакомб "Азовсталі"(перше фото). І саме це фото стало одним із символів супротиву наших героїв. Це історія з щасливим кінцем. Михайло пройшов тортури, випробування, катування і зараз він вже на волі. Його обміняли на російських злочинців і одного нікчемного українця, чоловіка телеведучої Оксани. На другому фото як раз один з перших кадрів після обміну. Шана й низький уклін нашим героям", - написав ведучий.

Злата Огнєвіч

"Командир полку Денис Прокопенко, Герой України! Вітаю з поверненням! Сказати, що я щаслива - це не сказати нічого… Диво! Вітаю сім‘ї захисників із поверненням чергової частини військовополонених додому! Сили тим, хто вірить і чекає на своїх рідних! Ще багато військових перебувають у полоні, ми мусимо за них битися. Боротьба триває!" – зазначила співачка.

Алла Мазур

"Пташка на волі! Разом з побратимами! Найкраща новина цього вечора! Катя Поліщук, захисниця Маріуполя, парамедичка з "Азовсталі", яка підтримувала своїми піснями наших воїнів в оточеному вже ворогом підземеллі - звільнена з російського полону разом з групою інших "азовців"! Ще позавчора в прямому ефірі ТСН ми обговорювали провокативний ролик, який росіяни зробили після інтерв'ю з полоненою Катею… Де наголошували, що вона не медик, а снайпер. І було ясно, яка страшенна небезпека нависла над відважною дівчиною. Бо останнє запитання в ролику чітко вказувало, навіщо ця маніпуляція. "Якого покарання заслуговує вона?" - питали працівники гебельс-ТВ у своїх глядачів. І от - наші герої на рідній землі. Вітаю усіх наших, хто повернувся додому, і їхніх рідних! І молимося за всіх, кого ще треба буде витягувати з рашистського полону", - написала ведуча.

Ольга Сумська

"На Різдво Пресвятої Богородиці - гарні новини! Почався обмін полоненими! Наша Катерина Поліщук – пташка вдома! Ще один герой із Маріуполя повернувся додому, його фото бачив увесь світ - Михайло Діанов! Також обміняли з полону начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Михайло потрапив в полон разом із захисниками Маріуполя, які були заблоковані на території "Азовсталі" у травні цього року. Слава ЗСУ!", - написала акторка.

Юрій Горбунов

"З поверненням додому, хлопці! 215 наших захисників Маріуполя нарешті на Батьківщині! Наші герої! Наші залізні воїни! Азов-Сталь! Слава вам! Слава Україні!" – зазначив Горбунов.

Дмитро Гордон

"Герой України Денис Прокопенко та його героїчні побратими на волі. Путін капут!" – зазначив журналіст.

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