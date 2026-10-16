Де зараз "Холостяк" Алекс Топольський: Решетнік викрив правду про втечу зірки з України

Григорій Решетнік та Алекс Топольський / © Колаж ТСН.ua

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Український ведучий Григорій Решетнік зізнався, що втратив зв’язок із головним героєм 12-го сезону шоу «Холостяк» Алексом Топольським, який після проєкту виїхав з України та оселився за кордоном.

Колишній учасник романтичного реаліті тривалий час не з’являється в українському медіапросторі. Спочатку Алекс переїхав на Балі, а згодом перебрався до Бангкока. Відтоді інформації про його життя стало значно менше. Де саме зараз перебуває Топольський, достеменно невідомо. Навіть ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік не може пояснити, що сталося з учасником після завершення шоу. В інтерв’ю «РБК-Україна» він поділився своїми спостереженнями та зізнався, що давно втратив Алекса з поля зору.

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«Взагалі не знаю. Він переїхав на Балі, почав писати, заплутався в мовах: українська, російська, загубився у світосприйнятті, у світогляді. Я його загубив. Я нічого поганого про нього не можу сказати, дякую йому за все, нормальний був хлопець», — розповів Решетнік.

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Григорій Решетнік / © скриншот з відео

Телеведучий також пригадав нещодавню зустріч із Катериною Лозовицькою — моделлю, яку Топольський обрав переможницею «Холостяка-12». За словами Григорія, навіть вона не має інформації про теперішнє місцеперебування колишнього обранця. Водночас Решетнік не став звинувачувати Алекса в зникненні з публічного простору та наголосив, що зберіг про нього позитивне враження.

«Якщо ви знайдете Алекса, напишіть нам. Де знайти Алекса Топольського? Загубився хлопець. Може, це був елемент відірваності: він приїхав з Америки, може, повернувся, не знаю. Нічого поганого про нього не хочу сказати. Він класний, талановитий, харизматичний хлопець, але просто зник», — зазначив ведучий.

Григорій Решетнік / © скриншот з відео

Що відомо про життя Алекса Топольського

Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону романтичного реаліті, фінал якого завершився вибором на користь моделі Катерини Лозовицької. Однак побудувати тривалі стосунки поза камерами парі не вдалося. Згодом Катерина пояснювала розрив тим, що образ Алекса, який сформувався в неї під час проєкту, не відповідав реальності.

Григорій Решетнік_, Алекс Топольський та переможниця Катерина Лозовицька / © instagram.com/grisha_reshetnik

Після завершення шоу Топольський залишив Україну та вирушив за кордон. У соціальних мережах він ділився моментами життя на Балі, демонструючи подорожі та розкішний відпочинок. У 2023 році чоловік також розповідав про нові стосунки з дівчиною, з якою познайомився на острові, однак не показував її обличчя.

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Пізніше з’являлися припущення, що ексхолостяк продовжує жити на Балі або працює ріелтором у США. Проте підтвердженої інформації про його нинішнє місцеперебування та заняття немає.

Алекс Топольський / © instagram.com/alex_topolsky

Окрему увагу привертала й позиція Топольського щодо повномасштабної війни в Україні. Він нечасто коментував події на батьківщині, але одного разу публічно висловив повагу до українців, які щодня ризикують життям.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік відверто висловився про Цимбалюка та заінтригував деталями.

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