Загибель Анни Жук у моторошній ДТП: суд через рік після аварії виніс вирок чоловіку блогерки

Анна Жук

Суд виніс покарання чоловіку загиблої в моторошній ДТП блогерки Анни Жук, який став винуватцем аварії.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Хоч конкретних імен не називають, але видання "Фокус" зазначає, що справа стосується саме Володимира Більовцова.

Судовий вирок набрав законної сили 27 січня. Володимира Більовцова визнали винним у ДТП. Чоловік порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив допустиму швидкість ведення транспортного засобу, що спричинило аварію, внаслідок якої загинула людина, а інший потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження.

Фото з ДТП, в якому загинула Анна Жук

Загалом, Володимира Більовцова позбавили волі умовно строком на п'ять років, а також два роки – випробувальний термін. Окрім того, чоловіка на два роки позбавили водійського посвідчення. На вирок суду вплинуло каяття Більовцова, відшкодування шкоди та позитивні характеристики. Чоловік також має сплатити 42,6 тисячі гривень судових витрат.

Загибель блогерки Анни Жук у ДТП – що відомо

Блогерка Анна Жук потрапила в моторошну ДТП 24 січня 2025 року на трасі Київ-Харків. Її автівка, за кермом якої перебував чоловік Володимир Більовцов, врізалась у вантажівку, яка нерухомо стояла за межами проїзної частини. На жаль, від зазнаних травм Анна Жук загинула на місці. Водій вантажівки теж серйозно постраждав. Винним у ДТП визнали чоловіка блогерки – Володимира Більовцова.