Загинув через три місяці після мобілізації: дружина вбитого на війні актора Євгена Бушмакіна зробила заяву

Євген Бушмакін

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Дружина загиблого на війні українського актора Євгена Бушмакіна — Олена — вперше прокоментувала втрату чоловіка.

Життя артиста трагічно обірвалося 18 липня. Дружина дізналась про це 21 липня, коли отримала офіційне сповіщення від ТЦК. Олена не приховує, що відчуває жахливий біль від втрати та не усвідомлює, що її чоловіка немає. У Євгена Бушмакіна теж залишився син.

«Женя загинув як військовий. Хоча військовим він не був. Ні за покликанням, ні за бажанням, ні за світоглядом. Він був звичайною людиною, яка, як і тисячі наших чоловіків, мусила одягнути військову форму. Хоча ні, яким завгодно, але звичайним він не був! Він митець, художник, талант, він так бачив те, що не бачили інші! Надзвичайно добрий і люблячий!» — говорить дружина актора.

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Також обраниця Євгена Бушмакіна прокоментувала його службу. Вона повідомила, що чоловіка мобілізували у квітні. На фронті він прослужив три місяці до трагічного дня. Олена говорить, що чоловік намагався знайти місце за фахом, але не встиг. Дату та місце прощання з Євгеном Бушмакіном дружина оголосить згодом.

Допис дружини Євгена Бушмакіна

«Так, Женю вбила росія, але не вберегла його українська армія. Його мобілізували в кінці квітня, а в кінці липня він загинув. Три місяці. Він намагався знайти собі місце за фахом. Не встиг… Я знаю, що його любили всі! Немає таких людей, яких всі люблять, а його — любили!» — поділилась дружина загиблого актора.

Нагадаємо, про загибель Євгена Бушмакіна на війні стало відомо 21 липня. Життя артиста трагічно обірвалося у віці 45 років.

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