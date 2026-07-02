Загинув у басейні: стали відомі шокувальні подробиці смерті народного артиста Миколи Янченка

Микола Янченко

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Стала відома шокувальна причина смерті народного артиста України, співака, композитора і поета Миколи Янченка.

Життя виконавця трагічно обірвалось 1 липня у віці 66 років. Друг артиста Юрій Мельник у своєму Facebook розкрив подробиці його смерті. Як виявилося, Микола Янченко загинув. Сталося це в басейні. Артист повернувся додому після низки благодійних концертів. Він вирішив охолодитися в басейні, але там його вдарило електричним струмом. Смерть співака була миттєвою.

«Страшна трагедія трапилась у домашньому гніздечку сім’ї Янченків. В басейні, що розташований біля будинку, у якому мешкав Коля з сім’єю, він отримав смертельне ураження електричним струмом… Повернувшись з низки благодійних концертів він вирішив охолодитися у басейні, в якому його очікувала смерть — електричний струм… Смерть була миттєвою…», — повідомив приятель артиста.

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Микола Янченко

Прощання з Миколою Янченком відбудеться 3 липня у Вінниці від 9:00 до 11:00. Опісля розпочнеться чин поховання. Прощання з виконавцем біля його будинку відбудеться о 12:00. Поховають Миколу Янченка 3 липня о 15:00 на кладовищі у його рідному селі Канава, що у Вінницькій області.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український режисер Бата Недич. Вже відома причина його смерті.

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