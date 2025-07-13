Захисник "Азовсталі" Діанов показав, як по-особливому проводить медовий місяць із дружиною

Михайло Діанов із дружиною / © instagram.com/dianovmiha

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Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов показав, як по-особливому проводить медовий місяць із дружиною Мирославою.

На початку липня ветеран війни оголосив, що одружився вдруге. Обраницею військового стала жінка, на ім'я Мирослава. Нині пара проводить медовий місяць. Подружжя доволі по-особливому насолоджується компанією одне одного.

В Instagram Мирослава показала їхній відпочинок на "морі". Саме так дружина Діанова назвала ставок у Тернополі. Щасливе подружжя разом вибралося на риболовлю.

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"Медовий місяць на морі "Тернопільський став", - пожартувала Мирослава.

Михайло Діанов із дружиною / © instagram.com/dianovmiha

Зазначимо, Михайло Діанов 5 липня оголосив, що одружився вдруге. Обраницею ветерана війни стала жінка, на ім'я Мирослава, якій він освідчився наприкінці 2024 року. Для військового цей шлюб став другим. Раніше він був одружений із жінкою, на ім'я Ольга, яка народила йому доньку.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Фіма Константиновський повіз дружину в медовий місяць. Шоумен показував, як минав їхній відпочинок.