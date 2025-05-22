Захисник "Азовсталі" Діанов розкрив, чим займається після звільнення з полону та ким тепер працює

Михайло Діанов / © пресслужба каналу "1+1"

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Захисник “Азовсталі”, морпіх Михайло Діанов, який раніше показував свою наречену, розкрив, чим займається після звільнення з російського полону та ким тепер працює.

Військовий був рішуче налаштований повернутися на фронт. Утім, стан здоров'я не дозволяв йому це зробити. У Михайла Діанова була серйозно травмована рука. Нині ж вона коротша за іншу, а пальці не функціонують. В інтерв'ю “Громадському” захисник каже, що йому запропонували службу в поліції, на що він погодився.

“Якщо я зрозумію, що не справляюся, то просто піду. Це не контракт із ЗСУ, який ти маєш відбути до кінця терміну. Але я от спілкуюся з людьми в управлінні поліції, там багато просунутої молоді, сподіваюся, що в мене з ними робота піде. Так, я натхненний, бо не зациклююся на минулому, думаю про сьогодні і про завтра. Можливо, мій теперішній вибір виявиться помилкою. Але не пробувати нічого нового — це теж помилка”, — ділиться військовий.

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Михайло Діанов / © instagram.com/dianovmiha

Свою посаду Михайло Діанов розкривати не став. Захисник лише говорить, що допомагає ветеранам війни адаптуватися до нової роботи та мирного життя. Військовий каже, що розуміє, чому саме йому запропонували цю посаду. За його словами, він добре на цьому знається.

“Не буду вам казати, як називається моя посада. Якщо обтічно — я допомагатиму ветеранам війни, які працюватимуть у підрозділах МВС, адаптуватися до нової роботи й до мирного життя. Я розумію, що цю посаду запропонували саме мені, бо я людина з доброю репутацією і працюватиму на імідж поліції”, — поділився захисник.

Нагадаємо, нещодавно актор Геннадій Попенко розповів, як через серйозні проблеми зі здоров'ям його списали зі служби. Актор зізнався, чим тепер планує займатися.