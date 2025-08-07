Захисник "Азовсталі" Діанов розсекретив, як познайомився з дружиною і чому живе з нею окремо

Михайло Діанов / © скриншот з відео

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов зізнався, як познайомився з другою дружиною та чому не живе з нею разом.

На початку липня ветеран війни офіційно одружився. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава. Виявляється, пара познайомилася цілком випадково. Михайло Діанов придбав ділянку землі, аби там будувати дім. Спочатку він пішов до обленерго, аби підключити електроенергію. Там працювала Мирослава. Жартома вони познайомилися, і Михайло Діанов запросив її до кінотеатру.

"Я придбав землю під будівництво в Тернополі. Коли приїхав – гола земля: ані світла, ані води. Поговорив із будівельниками, вони сказали починати зі світла та води. А Мирослава працює в обленерго. Я прийшов, оформлюю документи. І щось за дівчат почали говорити. Кажу: "Всі дівчата зайняті". А Мирослава каже, що вона без обручки. Я покликав одразу в кіно, бо сподобалася", - пригадав військовий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Михайло Діанов із дружиною / © instagram.com/dianovmiha

Стосунки пари почали розвиватися. Врешті, ветеран війни через півтора місяці освідчився обраниці, а вона відповіла згодою. Через пів року закохані одружилися. Щоправда, нині вони живуть окремо. Пара орендує квартиру, але залишається там хіба що з ночівлею, але не завжди. Михайло Діанов говорить, що так триватиме, доки він не добудує будинок.

"Ми орендуємо квартиру тимчасово, поки я будуюся. У Мирослави є будинок, у мене з мамою є квартира, але ми орендуємо ще одну, однокімнатну. Ми там зустрічаємося нечасто. Ми не живемо разом, у нас будинок недобудований", - додав захисник.

