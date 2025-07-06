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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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46
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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився вдруге та показав, яким було його весілля

Військовий Михайло Діанов оголосив про заручини ще 31 грудня 2024 року. Нині ж ветеран війни офіційно перебуває в шлюбі.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Михайло Діанов

Михайло Діанов / © пресслужба каналу "1+1"

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов одружився вдруге.

Радісною новиною ветеран війни поділився у своєму Facebook. Зокрема, 5 липня військовий змінив статус в соціальній мережі. Він вказав, що тепер перебуває у шлюбі з дружиною Мирославою. Також Михайло Діанов опублікував фото з весілля. Закохані не влаштовували гучних святкувань. Михайло Діанов одягнув світлий костюм, а його дружина – біле вбрання, а образ вона доповнила ніжним букетом.

"Клявся, божився, що ніколи не одружуся", - пожартував захисник.

Михайло Діанов із дружиною / © facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Михайло Діанов із дружиною / © facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Також Михайло Діанов показав, які вони з дружиною обрали обручки. Пара віддала перевагу класичній прикрасі. Також у Мирослави видніється обручка, з якою Діанов їй освідчувався.

Михайло Діанов одружився / © facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Михайло Діанов одружився / © facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov

Зазначимо, для військового цей шлюб стане другим. Раніше він був одружений з жінкою, на ім'я Ольга, але ще далекого 2011 року вони розлучилися. У колишнього подружжя є спільна донька

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець оголосив про зміни в особистому житті. Виконавець одружується. Так, він освідчився обраниці Юліані.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
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