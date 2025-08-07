Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов зізнався, на які кошти живе та як зараз заробляє

Михайло Діанов / © скриншот з відео

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов, який нещодавно одружився вдруге, зізнався, як зараз заробляє та на які кошти живе.

Військовий захищав країну ще від 2014 року, відповідно отримував зарплату. Кошти Михайло Діанов витрачав не всі. Ветеран війни в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що якісь суми відкладав, вкладав у депозити. Окрім того, Михайло Діанов є працівником поліції, де теж отримує зарплату. Також військовий наразі намагається відкрити бізнес, щоправда, туди він більше вкладається.

"У мене є заощадження ще від армії. Я кошти й в депозити вкладав. Я ж не дурень, щоб гроші просто в будинку лежали. І зараз починається бізнес, хоча занадто великих сум вкладень не треба", - говорить військовий.

Наразі Михайло Діанов проживає в Тернополі. На місяць військовому достатньо 15 тисяч гривень. Із дружиною в Михайла Діанова спільний сімейний бюджет. Тож, відповідно на двох вони витрачають близько 30 тисяч на місяць.

