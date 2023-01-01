Закохана Наталія Могилевська розповіла про стосунки з бойфрендом: "Ми живемо разом"

Знаменитість також поділилася, як її змінив 2022 рік.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як минулий 2022 рік кардинально змінив її життя та як вона нині реагує на війну в Україні.

В інтерв'ю Соломії Вітвіцькій знаменитість поділилася, що попри всі жахливі реалії війни, вона намагається бути оптимістичною та не падати духом. Знаменитість зізналась, що у перші дні повномасштабного російського вторгнення їй було страшно. Однак наразі виконавицю не лякають ані ракети, ані ворожі безпілотники. Ба більше, Могилевська навіть намагалася самостійно збити ворожий дрон.

"Я живу доволі оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не змінюю своїх справ. Я бачила ракету, я стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, у нього є зброя", - розповіла артистка.

Цьогоріч в особистому житті Наталії теж сталися кардинальні зміни. Виконавиця зустріла чоловіка, якого дуже покохала, та почала з ним разом жити.

За словами зірки війна лише зміцнила їхні стосунки, адже вони пройшли разом чимало небезпечних ситуацій.

"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю, і ми живемо разом, і у нього є зброя. Ми бували у таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, Наталія Могилевська закохалась у свого обранця під час війни. Його ім'я артистка тримає у таємниці. Однак відомо, що він старший за співачку і тривалий час жив у США.

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