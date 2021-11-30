Закохані Іраклі Макацарія та його 19-річна дівчина у червоній сукенці зачарували фанів

Закохані Іраклі Макацарія та його 19-річна дівчина у червоній сукенці зачарували фанів

Шоумен поділився новим романтичним фото з обраницею.

Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія зараз суддя грузинської версії проєкту.

Його кохана дівчина, 19-річна Ліза Чічуа за можливості відвідує прямі ефіри шоу. Так, після одного з них парочка зробила романтичне фото на паркеті. На знімку, яким 36-річний знаменитість поділився у своєму Instagram, він ніжно обіймав обраницю-красуню за талію. Ліза усміхнено позувала у червоній сукенці, яка підкреслила її струнку фігуру.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа / instagram.com/maqatsa

"Просто усміхнися", – написав Іраклі.

У відповідь підписники Макацарії написали в коментарях, що вони у захопленні від цієї пари.

Прекрасна пара

Дуже гарні

Як ви сильно схожі! Красива пара

Захоплююся цією парою

Дуже красива пара! Ви так схожі

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