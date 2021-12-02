Закоханий Аффлек заявив, що возз'єднання з Джей Ло – одне з найкращих рішень у його житті

Закоханий Аффлек заявив, що возз'єднання з Джей Ло – одне з найкращих рішень у його житті

Актор розповів про стосунки зі співачкою.

Зіркова пара акторів Дженніфер Лопес і Бен Аффлек навесні цього року відновили свої стосунки за 17 років після закінчення свого гучного роману.

Закохані мають щасливий вигляд і тішаться тому, що знову разом. Зокрема, 49-річний кінорежисер зізнався в інтерв'ю WSJ. Magazine, що мати стосунки із Джей Ло – одне з найкращих його рішень.

"Іноді я думаю над тим, що можу поділитися своєю великою історією любові з усім світом. Справді, це було чудовим рішенням – повернутися до своєї коханої жінки. І я можу сказати, що вдруге наші стосунки стали лише кращими, тому що ми тепер більш досвідчені", — поділився Бен.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

Також Аффлек зізнався, що вважає себе щасливчиком, оскільки не проґавив другий шанс.

"Мені дуже пощастило, адже я знаю, що деякі люди не мають навіть першого шансу, щоб зав'язати з кимось стосунки. Цього разу я мав достатньо часу, щоб поміркувати над невдачами минулих стосунків", — поділився актор.

Крім того, знаменитість додав, що його дратують плітки щодо їхніх стосунків з 52-річною виконавицею. Він вважає, що нерозумно ділитися зі всім світом своїм коханням, тому не планує багато розповідати особистого.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

Зауважимо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес почали зустрічатися навесні після того, як акторка розійшлася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Аффлек теж був самотній - він розлучився зі своєю коханою Анною де Армас. Закохані возз'єдналися за 17 років після закінчення свого роману - на початку 2000-х вони були заручені і збиралися одружитися, але весілля так і не відбулося.

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