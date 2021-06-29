Закоханий Галкін показав Пугачову з оголеними стрункими ніжками під час танцю

Шоумен поділився гарним фото дружини.

Російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно показав, як відсвяткував 45-річчя, поділився новим знімком, зробленим на його дні народження.

На ньому зображена кохана шоумена, російська примадонна Алла Пугачова під час танцю. Співачка щиро усміхається, задерши низ сукні і тим самим демонструє стрункі ноги. Закоханий Галкін супроводив світлину лише одним смайлом з сердечками замість очей.

instagram.com/maxgalkinru

Натомість підписники сторінки гумориста виявилися більш емоційними у своїх коментарях:

Жінка – життя!

Розкішна

Завзяття і блиск в очах - ось коли видно, що жінка щаслива! Вам є за що дякувати Богові!

Ось так до старості і без втоми. Так тримати Аллочко Борисівно

Нагадаємо, що раніше Максим Галкін та Алла Пугачова приголомшили пристрасним поцілунком на святкуванні 45-річчя шоумена.

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