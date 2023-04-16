Закоханий Кіану Рівз смачно зацілував свою кохану на червоній доріжці

Артист не приховує почуттів до своєї обраниці.

Голлівудський актор Кіану Рівз в особистому житті дуже щасливий і не намагається приховати це.

У суботу, 15 квітня, зірка стрічки "Матриця" відвідав захід Museum of Contemporary Art Gala у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці Рівз позував разом зі своєю коханою, художницею Александрою Грант.

Кіану Рівз зі своєю дівчиною / Фото: Associated Press

Для виходу в світ 50-річна обраниця Рівза обрала яскраво-червону сукню з квітковим принтом, Кіану був у класичному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Актор не відходив від своєї дівчини ані на хвилину, тримав її за руку, закохано дивився на неї та привселюдно цілував.

Кіану Рівз зі своєю дівчиною / Фото: Getty Images

Кіану Рівз зі своєю дівчиною / Фото: Associated Press

Кіану Рівз зі своєю дівчиною / Фото: Getty Images

Зазначимо, що про роман Кіану Рівза з художницею Александрою Грант стало відомо у січні 2019 року. Їх заскочили під час вечері. А в листопаді пара відвідала разом благодійний фестиваль LACMA Art + Film.

Згодом закохані підтвердили, що справді зустрічаються. Цікаво, що до цього Кіану тривалий час був самотнім, а Александру він називав своїм близьким другом. Вони й справді тривалий час товаришували, а згодом між ними виникли почуття.

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